Feuerwehrmann in Lehe durch Stromschlag verletzt

Der bei einem Einsatz in Lehe durch einen Stromschlag leicht verletzte Feuerwehrmann wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Symbolfoto: Ludger Jungeblut

pm/gs Lehe. Der Feuerwehrmann, der beim Löscheinsatz am Montag in Lehe leicht verletzt worden ist, hat sich die Blessur durch einen Stromschlag zugezogen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.