Die Feuerwehr Dörpen rückte zu einem Garagenbrand in Lehe aus. Symbolfoto: Christoph Assies

jsie/gs Lehe. Beim Löscheinsatz an einer brennenden Garage in Lehe ist am Montagnachmittag ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Brand war rasch unter Kontrolle. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar.