Dörpen. Die Sprechstunde für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Dörpen wird ausgeweitet.

Wie das Marien-Hospital in Papenburg, Trägerin des MVZ, mitteilt, bietet die Ärztin Maria Lutkowska dort ab sofort täglich Sprechzeiten an. Die Ärztin ist seit 2010 im MVZ tätig. „Wir freuen uns, dass wir die Kooperation mit dem Marien-Hospital weiter ausbauen können“, erklärt der Dörpener Samtgemeindebürgermeister Hermann Wocken (CDU). Der scheidende Krankenhaus-Geschäftsführer Matthias Bitter sieht den Ausbau der Sprechzeit als einen Beweis für Lutkowskas gute Arbeit. Das Hospital sei ein verlässlicher Partner in der Gesundheitsversorgung der Region.