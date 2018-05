Dörpen. Bei den nordemsländischen Nachwuchskreismeisterschaften der Leichtathleten über 3 x 800 m in Dörpen haben Mannschaften aus Papenburg und Sögel vordere Plätze in der Landesbestenliste erobert. Die Saison ist allerdings noch jung.

Nach den Kreismeisterschaften für die Nachwuchsklassen im nördlichen Emslandes über 800 m Ende April in Werlte (wir berichteten) ging es bei der Leichtathletik-Gemeinschaft (LG) Emstal in Dörpen um die Staffelmeisterschaft über 3 x 800 m. Mit starken Leistungen liefen sich dabei mehrere Staffeln auf die vorderen Plätze der allerdings jetzt zu Saisonbeginn noch jungen niedersächsischen Bestenliste, die ab der Altersklasse U 12 geführt wird.

So stehen die U-14-Jungen-Staffeln der siegreichen LG Papenburg-Aschendorf und die knapp unterlegene Staffel des SV Sigiltra Sögel derzeit auf den ersten beiden Plätzen im Land. Die Plätze vier bis sieben in Niedersachsen belegen derzeit die ersten vier Staffeln der Dörpener Meisterschaft, wobei sich die LG Emstal und die LG Papenburg-Aschendorf wie schon bei der Einzelmeisterschaft ein spannendes Rennen lieferten, das die Papenburger am Ende sogar mit zwei Staffeln knapp für sich entscheiden konnten.

Bei den Mädchen U 12 setzte sich die favorisierte Staffel des Ausrichters aus Dörpen am Ende sicher vor zwei Staffeln der LG Papenburg-Aschendorf (Rang zwei und vier) und dem SV Sparta Werlte auf Platz drei durch. Auch sie sind alle derzeit mit die schnellsten Staffeln im Land, ebenso die Jungen in der U 12. Auch hier war die Ausrichter-Staffel der LG Emstal nicht zu schlagen, obwohl sie sogar auf den Einsatz eines jüngeren U 10-Läufers zurückgreifen musste.

Die Titel in den U 10-Klassen gingen sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungs jeweils sicher an den Nachwuchs der LG Papenburg-Aschendorf, die auch bei den Jüngsten in der U 8-Klasse bei den Jungen klar siegte, während sich der SV Siglitra Sögel bei den stark besetzten U 8-Mädchen sicher den Titel holte.

Die nächste Kreismeisterschaft für Klassen bis U 14 findet wieder in Werlte statt. Am Freitag, 22. Juni werden ab 16.30 Uhr die Dreikampfmeister ermittelt.