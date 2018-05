Dörpen . Fester Bestandteil bei Blau-Weiß Dörpen ist seit zwei Jahren die inklusive Sportgruppe. Vom Kreissportbund Emsland erhielt der Verein jetzt als äußeres Zeichen der vorbildlichen Zusammenarbeit im Auftrage der Inklusion eine InduS-Projekttafel.

„Die Gemeinde ist stolz darauf, dass eine inklusive Sportgruppe bei Blau Weiß Dörpen seit zwei Jahren im Verein aktiv ist“, so Josef Zumsande, stellvertretender Bürgermeister der Emsgemeinde. Unter der Leitung von Franz Krull und Michael Eikens und mit Unterstützung des InduS-Projektes des Kreissportbundes (KSB) existiert seit Mai 2016 eine inklusive Sportgruppe für Kinder mit und ohne Behinderung. Dabei treffen sich zwischen 12 und 14 Kinder einmal wöchentlich zu abwechslungsreichen Ball- und Bewegungsspielen.

Auch Flüchtlinge werden integriert

Die jetzt überreichte Projekttafel soll am Vereinsheim der Dörpener angebracht werden. „Eine tolle Sache für Blau Weiß. In diesem Sportangebot wird nicht nur das gemeinsame sportliche Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung erfolgreich umgesetzt, sondern auch die Integration von Flüchtlingen findet dabei statt“, zeigte sich KSB-Vizepräsident Hermann Wilkens bei der Übergabe der Projekttafel beeindruckt. Auch Andreas Frische vom St.-Lukas-Heim als InduS-Kooperationspartner ist begeistert von der Art und Weise wie selbstverständlich im Verein Inklusion und Integration gelebt werde.

Spaß steht im Vordergrund

Außergewöhnlich ist nach Vereinsangaben, dass bei der inklusiven Ball- und Bewegungsgruppe auch fünf iranische Flüchtlinge als Betreuer seit mehr als einem Jahr regelmäßig mithelfen. Gemeinsam mit Christa Pinschmidt und Christine Telgen unterstützen sie Franz Krull und Michael Eikens bei der wöchentlichen Übungsstunde. „Dabei steht nicht der Leistungsgedanke, sondern der Spaß an der Bewegung im Vordergrund. Jeder macht mit so gut wie er kann“, betonen die Übungsleiter.

Jeden Freitag von 17 bis 18 Uhr

Gerne können nach Angaben der Verantwortlichen weitere Teilnehmer das Angebot nutzen. Die Übungsstunden finden freitags von 17 bis 18 Uhr in der alten Turnhalle in Dörpen statt. Weitere Informationen erteilt Franz Krull unter Telefon 04963 / 4605 oder per Mail an franz_krull@web.de.