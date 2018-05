Insgesamt 8000 Euro hat die Schomaker-Stiftung an die Vertreter der Vereine und Institutionen in der Samtgemeinde Dörpen ausgeschüttet. Foto: Anna Heidtmann

heid Dörpen. Die Schomaker-Stiftung hat zur Förderung der Jugendarbeit in der Gemeinde und in der Samtgemeinde Dörpen rund 8000 Euro an Vereine und Institutionen ausgeschüttet. Wofür die Mittel im einzelnen verwendet werden sollen, erläuterten die jeweiligen Vertreter bei der Scheckübergabe durch den Stiftungsvorstand im Christophorus-Haus.