Lehe. Auf dem Platz hinter der Herz-Jesu-Kirche in Lehe soll schon bald ein Findling seinen Platz finden.

Die Ortsgruppe der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschland (KFD) will den 1,20 mal 1,20 Meter großen Stein anlässlich des 100-jährigen Jubiläums am 10. Juni in den nächsten Tagen setzen. Der Findling soll mit den Refrain des KFD-Liedes als Inschrift versehen werden. Die Einweihung des Steines ist am Jubiläumstag im Anschluss an den Gottesdienst vorgesehen. Im Anschluss ist nach Angaben der KFD-Ortsgruppenvorsitzenden ein Pfarrfest mit einem abwechslungsreichen Programm geplant.