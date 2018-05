Kluse. Mit einer stinkenden Flüssigkeit, die im Umfeld ihres Imbiss in Kluse versprüht worden sein soll, muss Betreiberin Annika Hunfeld derzeit klarkommen. Die Polizei sieht derzeit keine Ansatzpunkte für eine Straftat.

Als sie den Imbiss an der Pollertstraße im Gewerbegebiet an der B70 in Kluse am Samstagabend verließ, sei alles noch in Ordnung gewesen, berichtet Annika Hunfeld auf Anfrage unserer Redaktion. „Als wir am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr damit begonnen haben, für die Gewerbeschau aufzubauen, stank es plötzlich sehr penetrant an mehreren Stellen im Umfeld des Imbisses“, so die Betreiberin. An einer Sitzbank, auf den Steinen darunter und an einer Holzwand, die als Windschutz für den Imbiss dient, konnte sie kleine Tröpfchen feststellen.

Wie stinkender Käse

Hunfeld vermutet, dass Unbekannte in der Nacht zu Sonntag dort gefeiert haben könnten und zum Abschluss eine Flüssigkeit versprüht haben. „Es roch nach stinkendem Käse oder Erbrochenem“, schildert die 38-Jährige, die Sabotage vermutet, um ihr gezielt für die bevorstehende Gewerbeschau am Sonntag in dem Gebiet zu schaden.

Der Versuch, die Flüssigkeit am Sonntagvormittag zu entfernen, blieb weitgehend erfolglos. Auch aus den Gullideckeln, dem Abfluss oder gar der Küche sei der Gestank nachweislich nicht gekommen, betont Hunfeld. Mehrere Kunden hätten sich am Abend und am Montag bei ihr beschwert, bei einigen sollen die Hosen durch das Sitzen auf der Bank so stark beschädigt worden sein, dass diese entsorgt werden mussten.

Polizei nach Anzeige vor Ort

Die Imbiss-Betreiberin hat die Polizei über den Vorfall informiert. Zwei Beamte hatten sich die Örtlichkeit daraufhin auch angesehen, bestätigte Dennis Dickebohm, Sprecher der Polizeiinspektion Emsland. „Die aufnehmenden Beamten haben jedoch keine Hinweise auf eine zugrunde liegende Straftat am Einsatzort festgestellt. Weitere Ermittlungen werden aufgrund des aktuellen Kenntnisstandes nicht geführt“, so Dickebohm. Sollte dennoch jemand etwas in der Nacht zu Sonntag beobachtet haben, kann er sich bei jeder Polizeidienststelle melden, zum Beispiel in Dörpen unter 04963/8911 oder in Papenburg unter 04961/9260.

Pflastersteine und Holzwand entfernt

Weil der Geruch auch am Mittwoch trotz intensiver Reinigungsarbeiten nicht beseitigt werden konnte, hat sich Annika Hunfeld entschieden, die Pflastersteine vor dem Imbiss auszutauschen und auch die Holzwand zu entfernen. An den oder die mutmaßlichen Täter schrieb Hunfeld über die Facebookseite des Imbiss: „Du hast es vielleicht geschafft, uns ein paar Kunden vergrault zu haben, aber mich vergraulst du damit nicht. Dadurch werde ich höchstens noch Verbissener und werde alles drum geben das der Imbiss bestehen bleibt.“