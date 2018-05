Dersum/Walchum. Der Bau der Höchstspannungsleitung vom Umspannwerk Heede in Richtung Meppen schreitet weithin sichtbar voran.

Nach dem Baustart im vergangenen Dezember ragen auf Äckern in den Gemeinden Dersum und Walchum die ersten drei bis zu 60 Meter hohen Hochspannungsmasten in den Himmel. Die 380-Kilovolt (kV)-Stromtrasse von Dörpen/West (Heede) bis zum Niederrhein soll den auf Hoher See produzierten Strom in südlichere Gefilde Deutschlands leiten. Zurzeit läuft an diesen Masten, deren Pfahlfundamente aus Beton bis zu 20 Meter in die Erde getrieben wurden, die Montage der sogenannten Leiterseile.

„Das ist die hohe Kunst des Freileitungsbaus“, sagt Johannes Kleen, stellvertretender Servicegruppenleiter des Übertragungsnetzbetreibers Tennet im Gespräch mit unserer Redaktion. Währenddessen ist ein mit Seilen gesicherter Monteurstrupp der Berliner Firma Europten dabei, hoch oben in einem der Masten die Leiterseile aufzulegen und zum nächsten Maststandort in etwa 475 Meter Entfernung zu spannen. Was aus der Bobachterposition von unten – abgesehen von der Tätigkeit in schwindelerregender Höhe – spielend leicht aussieht, ist Präzisionsarbeit, wie Kleen deutlich macht. Im Schatten des Mastes, auf dem sogenannten Trommelplatz, ist eine Seilzugmaschine in Stellung gebracht. Dahinter sind dicke Kabeltrommeln postiert. Klobige Betonteile fungieren als Kontergewichte.

Arbeiten bei jedem Wetter

Kleen zufolge wird in den Masten nicht nur bei hochsommerlichen Temperaturen und strahlend blauem Himmel wie am Dienstag, sondern bei Wind und Wetter gearbeitet. Einen Strich durch den Arbeitsplan können demnach erst Wind der Stärke sieben bis acht oder Vereisung machen.

Wenige Kilometer weiter führt eine provisorische Zuwegung aus übereinandergelegten Stahlplatten zu einer weiteren Mastbaustelle. Hier liegen die vormontierten Einzelteile bereit. Lediglich der Sockel ist bereits einbetoniert. Pro Mast werden vier bis fünf Sektionen „aufgestockt“, wie es in der Fachsprache heißt.

66 Hochspannungsmasten

Voraussichtlich bis Mitte 2019 soll die Freileitung von Heede bis Wesuwe stehen. Dafür werden nach den Worten von Sven Eilers von Europten insgesamt 66 Hochspannungsmasten errichtet und abschnittsweise mit Leiterseilen verbunden. Ab Haren-Dankern wird die Leitung auf einer Strecke von 3,1 Kilometern als Erdkabel verlegt. Danach geht es wieder per Freileitung bis nördlich von Meppen. Den weiteren Leitungsverlauf bis zum Umspannwerk am Niederrhein bei Wesel übernimmt der nordrhein-westfälische Netzbetreiber Amprion.

Wie Inga Wilken, Tennet-Referentin für Bürgerbeteiligung mitteilt, öffnet ab Mitte Mai das Erdkabelinformationszentrum in Dankern. Nach ihren Worten wird dort anschaulich über alle Schritte des Erdkabelbaus informiert.