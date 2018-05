Dersum. Die Dersumer feiern am 10. (Christi Himmelfahrt) und 11. Mai 2018 ihr 110. Schützenfest.

Die Festtage beginnen am Donnerstag, 10. Mai 2018, um 10 Uhr mit einem Hochamt in der St.-Antonius-Kirche und anschließendem Frühschoppen bei der Gaststätte Ganseforth. Zum Empfang des Königspaares Ansgar und Silvia Timmer samt Throngefolge formiert sich die Kompanie um 14 Uhr auf dem Kolpingplatz. Nach dem Abschreiten der Kompanien durch das Königspaar beginnt der Festmarsch durch den Ort. Die Senioren haben die Möglichkeit, mit einem Wagen zum Platz gefahren zu werden. Die Musikvereine Dersum und Heede sowie der Spielmannszug Papenburg geben im Festzelt ein Konzert. Ab 20 Uhr eröffnet die Band „Black Horses“ mit dem Ehrentanz für das Majestätenpaar den Festball.

Am Freitag beginnt um 8.30 Uhr der zweite Festtag mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Antonius. Nach der Heiligen Messe erfolgt der Abmarsch zum Kriegerehrenmal am Berg statt. Dort gedenkt der Schützenverein St. Hubertus der Gefallenen, Verstorbenen und Vermissten beider Weltkriege. Anschließend geht der Marsch weiter zum Schützenplatz. Für die Kompanie ist um 10 Uhr das Frühstück im Festzelt angerichtet. Die Mitglieder des Schützenvereins St. Hubertus beginnen währenddessen mit dem Schießen um die neue Königswürde. Ab 10.30 Uhr tragen die Kindergartenkinder mit ihren Aufführungen zur Unterhaltung bei. Der Höhepunkt des zweiten Schützenfesttages ist die um 12 Uhr angesetzte Proklamation der neuen Majestät. Der Rückmarsch mit dem neuen König erfolgt durch die Königsbaumallee zum Dorf. Um 15.30 Uhr erfolgt auf dem Kolpingplatz die Begrüßung des neuen Königspaares und des Hofstaates mit anschließendem Festmarsch durch den Ort. Der Königsball, musikalisch begleitet von der Band „New Dancefloor“, steigt ab 20 Uhr.

