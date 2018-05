Neulehe. In unserer Serie „Mein Job und ich“ spricht Doris Többe, Heilpädagogin in der Kinderwohngruppe „Pusteblume“ der Johannesburg in Neulehe, über die Zusammenarbeit mit den Eltern der Kinder, über das Mama-Sein bei der Arbeit und Erziehung von Kindern.

Frau Többe, Sie sind Heilpädagogin und arbeiten in der Kindergruppe „Pusteblume“ der Johannesburg mit bis zu acht Kindern im Alter zwischen 7 und 14 Jahren. Wie sehr sind da auch andere Aufgaben gefragt, als sich um die Erziehung und Versorgung der Kinder zu kümmern?

Aufgaben im Haushalt gehören hier zwangsläufig mit dazu. Wir bekommen zwar das Mittagessen von montags bis donnerstags von der Johannesburg in Surwold geliefert, das Frühstück, die Teerunde und das Abendbrot, sowie die Versorgung am Wochenende machen wir allerdings selbst, inklusive Einkauf, zu dem im Regelfall alle Kinder mitfahren. Unterstützt werden wir dreimal in der Woche durch eine Raumpflegerin, aber wenn wir dazwischen nicht regelmäßig aufräumen oder ein wenig putzen, sähe es hier im Haus schnell wüst aus.

Von wem werden Sie bei der Betreuung der Kinder unterstützt?

Wir sind ein Team aus vier Fachkräften und einer Auszubildenden. Die Gruppe ist tagsüber durch die Gruppenleitung besetzt, die anderen drei Teammitglieder arbeiten im Schichtdienst. So ist ein Kollege im Nachtdienst, einer unterstützt im Tagdienst und ein Kollege ist in der Dienstausgleichswoche, hat also frei.

Werden die Kinder in den Haushalt einbezogen?

Ja, das versuchen wir. Sie helfen bei allen anfallenden Aufgaben wie Tischdienst, Gartenarbeit und beim Kochen. Fürs Wäschewaschen, zusammenlegen und in den Kleiderschrank räumen ist jedes Kind selbst verantwortlich, genauso wie für das Aufräumen der Zimmer. Hier benötigen die Kinder natürlich Hilfe, der eine mehr, der andere weniger. Jeden Donnerstag werden die Zimmer, von denen jedes der acht Kinder ein eigenes hat, gründlich aufgeräumt und zwischendurch nach Bedarf. Das klappt relativ gut, da nach dem Aufräumen das Taschengeld ausgezahlt wird.

Wie verbringen die Kinder ihren Alltag?

Weitgehend so, wie alle Kinder: Sie gehen vormittags in eine Regelschule oder eine Förderschule. Wenn sie mittags wieder in der Gruppe sind, essen wir gemeinsam, dann machen sie Hausaufgaben und verbringen ihre Freizeit entweder mit Freunden, auf ihren Zimmern, im großen Gemeinschafts-Spielzimmer, oder im Garten. Dort gibt es ein Klettergerät mit Schaukel und Sandkasten sowie einen Bolzplatz. Manche Kinder sind auch Mitglied in einem Verein. Am Wochenende machen wir auch mal Ausflüge mit ihnen.

Wie ist das Verhältnis zu den Nachbarn hier im Wohngebiet?

Gut und sehr offen. Wir mussten am Anfang einige wenige Vorbehalte aus dem Weg räumen, das hat sich aber schnell gelegt. Wir werden inzwischen sogar zu Geburtstagen und anderen Feierlichkeiten eingeladen. Wenn etwas ist, wissen die Nachbarn, dass sie jederzeit anrufen oder vorbeikommen können. Das ist so wie bei jeder anderen Nachbarschaft auch.

Wie sehr sind Sie „Mama-Ersatz“?

Wir arbeiten hier vom ersten Tag daran, die Kinder in die Familie zurückzuführen. So ist auch der Name der Wohngruppe „Pusteblume“ zu verstehen: Wenn die Kinder zu uns kommen, begleiten wir sie und ihre Familien ein Stück ihres Weges, stärken ihre Persönlichkeit, bis sie letztendlich wieder in ihre Familie zurückkehren können. Wichtig ist bei unserer Arbeit ein gesundes Verhältnis zwischen Nähe und Distanz. Die Kinder lernen in der Zeit bei uns einen klar strukturierten Alltag kennen, eigene Wünsche und Bedürfnisse zu benennen und eine positive Kommunikation untereinander.

Wie schwer fällt Ihnen der Abschied, wenn die Kinder das Haus verlassen?

Das ist ganz unterschiedlich. Schwer fällt mir der Abschied dann, wenn wir das Gefühl haben, es kommt zu früh und ein Verbleib in der Gruppe wäre für das Kind im Moment noch besser. In der Regel wird die Entscheidung der Rückführung mit dem Team, den Eltern und dem Jugendamt gemeinsam besprochen. In den meisten Fällen habe ich ein gutes Gefühl, wenn die Kinder uns verlassen, auch deshalb, weil wir vom Jugendamt als Kostenträger die Zeit bekommen, die wir als sinnvoll erachten.

Und wie schwer fällt es den Kindern im Regelfall, die „Pusteblume“ wieder zu verlassen?

Sie werden ja gezielt auf diesen Tag vorbereitet. Die Eltern haben an Stärke und Sicherheit so gewonnen, dass sie ihre Elternkompetenz wieder ausüben können. Außerdem werden die Besuche bei den Eltern stetig intensiviert, beispielsweise durch längere Übernachtungen und ausgedehnte Ferienaufenthalte, um zu erleben, wie das Zusammenleben funktioniert. Klar fällt es ihnen natürlich nicht immer leicht, Abschied zu nehmen, aber sie freuen sich auch auf Zuhause.

Woher stammen die Kinder und wie werden sie zugewiesen?

Die Zuweisung und auch Rückführung in die Familien läuft letztlich immer über das Jugend- oder das Sozialamt. Die Kinder aus unserer Gruppe kommen primär aus der näheren Umgebung.

Finden hier auch Therapiestunden statt?

Nur ganz selten. Dazu fahren wir die Kinder im Regelfall zu den Therapeuten. Eine gute Zusammenarbeit findet in der Regel mit dem Sozial-Pädiatrisches Ambulanz- und Therapie-Zentrum in Meppen, kurz SPATZ, oder der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) in Aschendorf statt.

Wie wichtig ist die Arbeit mit den Eltern für Sie?

Die ist eine unserer wichtigsten Aufgaben. Ich fahre häufig vormittags oder am Abend in die Familien oder die Eltern kommen zu uns nach Neulehe. Man muss die Geschichte der Eltern und ihre individuellen Probleme und Sorgen in den Blick nehmen, um diese besser zu verstehen und gegebenenfalls alte Verhaltensweisen und Strukturen zu verändern. Wir erarbeiten in den Gesprächen beispielsweise, was zu Hause verändert werden muss, um ein gutes Familienleben wieder zu ermöglichen. Wir sind hier bewusst keine geschlossene Einrichtung. Die Eltern können im Regelfall und nach Absprache jederzeit hier hinkommen und ihr Kind treffen, an Mahlzeiten teilnehmen oder beim Kleidereinkauf dabei sein. Zudem finden immer mal wieder Festlichkeiten statt, zu denen alle Eltern mit Geschwisterkindern eingeladen sind.

Welche Bedeutung hat das Jugendamt dabei?

Die jeweiligen Ziele, an denen sowohl die Eltern als auch die Kinder arbeiten, werden gemeinsam in den Hilfeplänen mit dem Jugendamt entschieden. Unter diesen Hilfeplan setzen im Übrigen immer alle ihre Unterschrift, auch die Kinder und bekunden so, dass sie an den Zielen mitarbeiten. Diese Zusammenarbeit ist im Hinblick auf die Rückführung des Kindes sehr wichtig.

Was machen Sie außer Elternarbeit morgens, wenn die Kinder in der Schule sind?

Manchmal bin ich in den Schulen, um mit Lehrern zu sprechen oder zu schauen, wie sich das Kind im Schulalltag verhält. Es bleibt aber auch Zeit für Termine mit Psychologen, Ärzten, Behörden, Einkäufe oder andere Dinge, die anfallen. Und die Dokumentationspflichten sind in den vergangenen Jahren stetig mehr geworden; auch bei uns hat die Büroarbeit stark zugenommen. Zeit, die uns leider im Alltag oft fehlt.

Wie lange sind die Kinder im Regelfall unter Ihrer Obhut?

Das ist ganz unterschiedlich. Bei Inobhutnahmen können es wenige Tage oder Wochen sein, im Durchschnitt würde ich sagen etwa zwei Jahre. Das Kind, welches am längsten bei uns lebt, gehört seit Gründung der Wohngruppe, also seit fast vier Jahren, dazu.

Sie haben mehr als 30 Jahre Erfahrung mit Erziehung. Was hat sich in der Zeit zwischen Eltern und Kindern verändert?

Früher konnten die Kinder noch richtig spielen, hatten vor allem draußen eigene Ideen, wie sie die Zeit verbringen. Die Kontaktaufnahme fiel den Kindern früher leichter. Durch den technischen Fortschritt haben Spielkonsolen, Mobiltelefone und Filme Einzug gehalten in die Haushalte, auch die heutigen Eltern sind damit schon aufgewachsen. Dadurch hat sich das in Beziehung treten und Kommunizieren zwischen Kind und Eltern verändert, was sich dann bei Problemen bemerkbar macht. Wichtig ist hier, dass die Eltern im Umgang mit ihren Kindern wieder lernen, wie schön es ist, gemeinsam positive Zeit zu verbringen, zum Beispiel bei gemeinsamen Mahlzeiten oder Unternehmungen.

