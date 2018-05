Auf zur Endrunde: Das Foto zeigt das JSG-Team mit (hinten, von links) Hermann Korte, Turnierpate Wynton „Kiwi“ Rufer, Walter Gels, Jürgen Liesen, Christoph Wöste, (Mitte, von links) Philipp Langen, Jasmin Springfeld, Ben-Luca Koop, Moritz Langen, Bennet Antons, Vladislav Dolgeda, Lukas Michels sowie (vorne, von links) Anton Wöste, Marius Korte, Leonard Gels, Joop Grüger, Ibo Osmanaj, Felix Santen und Tim Liesen. Foto: JSG

Kluse. Die E-Juniorenfußballer der Jugendspielgemeinschaft (JSG) Ahlen-Steinbild/Neubörger dürfen vom EWE-Cup-Finale im Bremer Weserstadion träumen. Am kommenden Samstag, 5. Mai 2018, treten sie zur Endrunde in der Hansestadt an.