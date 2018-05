heid Lehe. Nach dem Bilderbuchwetter im Jahr 2017 mit mehr als 500 Ausflugsgästen am 1. Mai herrschte in 2018 gähnende Leere beim Fähranleger der Leher Pünte.

Dauerregen, Wind und Temperaturen um die acht Grad vermasselten Wander- und Radfahrergruppen ihren geplanten Maiausflug in die Natur und den Püntkern den erhofften Besucheransturm zum Start der Leher Pünte in ihre 18. Saison.

Nur vereinzelte Freiluftliebhaber trotzten Wind und Regen und ließen sich mit der Pünte über die Ems setzen. „Das Wetter ist für uns das A und O, aber so schlecht war es in all den Jahren am 1. Mai noch nie“, sagte Johannes Hegemann, Vorsitzender des Püntenvereins. Mangels Aussicht auf Besserung wurde das Rahmenprogramm abgesagt.

Bis zum 3. Oktober können Radfahrer und Spaziergänger an allen Sonn- und Feiertagen sowie in den Ferien auch an Samstagen von 10 bis 18 Uhr mit der seilgebundenen Fähre zwischen Lehe und Heede ans andere Ufer der Ems gelangen.