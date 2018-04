Das Königspaar 2017/18, Ralf und Marion Wegmann, muss an diesem Wochenende in Neudersum seinen Nachfolgern Platz machen. Foto: Petra Glandorf/Archiv

glan Neudersum. Am Freitag, 4., und am Samstag, 5. Mai 2018, feiern die Schützen in Neudersum ihr traditionelles Schützenfest.