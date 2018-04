Walchum. Einstimmig haben die Mitglieder des Oldtimerclubs Walchum-Hasselbrock auf der Generalversammlung ihren Vorsitzenden Franz Germer und Schriftführer Alois Milsch in ihren Ämter bestätigt. Die Kasse wird im nächsten Jahr von Markus Gruber und Peter Diesterhöft geprüft.

In seinem Jahresrückblick erinnerte Germer an Veranstaltungen wie die Teilnahme an den Oldtimertreffen im niederländischen Jipsinghuizen, Wippingen, Neubörger, Tunxdorf-Nenndorf sowie Lehe und die Ausfahrt zum Landwirtschaftsmuseum in Rhede mit anschließendem Grillen. Darüber hinaus feierten die Oldtimerfreunde das 10-jährige Hallenjubiläum und organisierten den Zeltaufbau beim Moonlightshopping sowie den Budenaufbau beim Weihnachtsmarkt. Des Weiteren wurde ein neuer Heizofen für das Vereinsheim angeschafft. Germer dankte der Gemeinde Walchum für die Unterstützung.

Der Vorsitzende bat die Mitglieder während der Versammlung zudem darum, die sozialen Netzwerke wie Whats App und Facebook nur aus informativen Gründen zu verwenden. Wichtige Fragen oder Differenzen sollten laut Germer in persönlichen Gesprächen geklärt werden. „Der jahrelange Zusammenhalt des Vereins kann nur bestehen bleiben, wenn man sich achtet und gemeinsam die anstehenden Arbeiten erledigt“, so der Vereinschef. Die Besprechungen anlässlich des Oldtimertreffens finden nach seinen Worten bereits statt. Nähere Informationen werden bekannt gegeben. Für den Oldtimerclub stehen in diesem Jahr zudem noch Fahrten zu den Oldtimertreffen in Dalum am 25. August und in Neurhede am 8. und 9. September auf dem Programm.