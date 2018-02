Dörpen. Auf der Generalversammlung des Vereins „Emsland Express Indoor Cycling“ sind alle Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt worden.

Vorsitzender Peter Wieching gab einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Neben den wöchentlichen Kursen wurde an den sogenannten Indoor-Cycling-Marathons teilgenommen. Der Verein nahm mit zwei Teams erfolgreich am 24-Stunden-Weltrekord-Finale in Osnabrück teil und konnte den alten Weltrekord toppen. Dabei ging es um den Weltrekord für die am weitesten zurückgelegte E-Auto-Strecke, welches mit rein durch Menschenkraft erzeugter Energie, innerhalb von 24 Stunden, auf stationären Fahrrädern aufgeladen wurde. Insgesamt legten die Teilnehmer eine Strecke von 130,1 Kilometer zurück. „Hier wurde der Rekord aus dem Jahr 2015 noch um gut zehn Kilometer gesteigert“, so Wieching.

Ein Höhepunkt in diesem Jahr sei der fünfte Ahlener Indoor-Cycling-Marathon als Jubiläumsveranstaltung. Es werden wieder Teilnehmer aus Regionen, wie Borkum, Bad Rothenfelde, Essen, Bremen, Nordhorn, Hamburg Oldenburg, Niederrhein und natürlich aus dem Emsland erwartet.