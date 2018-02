21-Jähriger bei Unfall in Heede schwer verletzt MEC öffnen

Bei einem Unfall in Heede in der Samtgemeinde Dörpen ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann schwer verletzt worden. Foto: NWM-TV

pm/dgt Heede. Bei einem Unfall in Heede in der Samtgemeinde Dörpen ist in der Nacht zu Sonntag ein 21-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit und vermutet, dass der Fahrer Alkohol getrunken haben könnte.