Die Finanzkraft Dissens fährt Achterbahn – entsprechend dem Gewerbesteueraufkommen. Geht es den Betrieben gut, fließt die Gewerbesteuer üppig. Ist sie üppig geflossen, muss die Stadt eine hohe Finanzausgleichsumlage zahlen – auch wenn sich die Gewerbesteuer schon wieder im Sinkflug befindet. So wie jetzt. Seit Mitte dieses Jahres zeichnete sich ab, dass die Stadt in absehbarer Zukunft ein Liquiditätsproblem haben wird.

Zu allen Ausgaben kommen noch drei Millionen Euro an Liquiditätskredit hinzu. „Dann sind wir bei 17 Millionen Euro. So hatten wir das noch nie, das ist ein Hammer“, sagte der Ratsvorsitzende Heiner Prell.

Im Finanzhaushalt drücken die Zinsen. Strakeljahn: „Ohne Tilgungen könnten wir den Finanzhaushalt ausgleichen.“ Die größten Investitionen im kommenden Jahr sind 152000 Euro für einen Fuß- und Radweg entlang der Bahnhofstraße, Kreisel und Parkplatz an der Bahnhofstraße für 348000 Euro und ein Anteil von 80000 Euro für einen Feuerwehreinsatzwagen.

Im Ergebnishaushalt für das Jahr 2013 ist ein Anteil von 28 Prozent für Personalkosten vorgesehen. Der Löwenanteil des Haushaltes fließt aber mit einem Anteil von 37 Prozent in Transferleistungen, also Leistungen des Staates für die Bürger ohne Gegenleistungen.

Ratlos mache ihn die Entwicklung der Liquidität. „In den Jahren 2010 und 2011 kamen wir noch mit einer Null aus dem Jahr. Aber bis zum Jahr 2016 sind wir mit bis zu 4,4 Millionen Euro im Minus. Die Zukunftsaussichten sind nicht rosig.“ Er kündigte zudem an, dass weitere Steuererhöhungen in dieser Wahlperiode nicht auszuschließen seien. Einziger Lichtblick: das niedrige Zinsniveau.

406 Betriebe gibt es in der Stadt. In ihnen arbeiten knapp 5800 Menschen. „Leider sind es im Vergleich zur Einwohnerzahl zu viele Einpendler“, rechnete Kämmerer Ulrich Strakeljahn vor. Hätte Dissen 660 Einwohner mehr, müsste es keine Finanzausgleichsumlage mehr zahlen. „Wir haben zu wenig Einwohner für unsere Steuerkraft“, resümierte Strakeljahn.

Hochprofitabel arbeiten die Dissener Stadtwerke, die für die Frischwasserversorgung zuständig sind. Ihr Jahresgewinn in Höhe von knapp 100000 Euro fließt als Eigenkapitalverzinsung in den städtischen Haushalt.

Dissen wird in der kommenden Woche ein Haushaltssicherungskonzept erarbeiten. Die Fraktionen hatten noch keine Gelegenheit, sich mit dem Haushaltsplan zu beschäftigen. Auch der städtische Verwaltungsausschuss muss sich mit dem Entwurf noch beschäftigen. Zunächst tagt in der kommenden Woche der Arbeitskreis Finanzen der Stadt. Der Haushaltsplan soll dann in der letzten Sitzung des Jahres vom Rat verabschiedet werden.