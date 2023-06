1,2 Millionen Kubikmeter Wasser brauchte Homann im Jahr für seine Produktion und hatte dafür eine eigene Trinkwassergewinnung. Der denkmalgeschützte, 123 Jahre alte Wasserturm, liebevoll „Butterfinger“ genannt, zeugt von dieser Ära. Archivfoto: André Havergo up-down up-down 1,2 Millionen Kubikmeter jährlich Wohin soll das Wasser aus den Dissener Homann-Brunnen fließen? Von Axel Ebert | 16.06.2023, 10:30 Uhr

Wasser ist ein kostbares Gut – mit steigendem Wert. Die Stadt Dissen will das für ihre Bürger in ausreichender Menge und langfristig sichern. Umliegende Kommunen könnten davon profitieren. Damit Entnahmerechte nicht in die falsche Richtung fließen, soll der Wasserbeschaffungsverband tätig werden. Zapft er ehemalige Wasserrechte der Firma Homann an?