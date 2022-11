Der Viro-Neubau in Dissen am Teutoburger Wald. Foto: Viro Group up-down up-down Innovationsschmiede am Teuto-Hang Was Viro in Dissen zum preiswürdigen Mittelständler macht Von Michael Schwager | 22.11.2022, 12:30 Uhr

Seit zwei Jahren steht es in großen Leuchtbuchstaben im Abendhimmel über Dissen: Viro. Das Hightech-Unternehmen hat sich 2020 im Norden der Stadt am Teuto an einem Standort angesiedelt, der eher für Tradition stand als für Modernität. Einst sorgte hier der „Keilerwirt“ für rustikale Gemütlichkeit. Heute werden dort Maschinen entwickelt, die vielleicht erst in fünf Jahren auf den Markt kommen. Und das ist preiswürdig.