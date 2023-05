Freiflächen-Photovoltaik wie hier im Allgäu und von einem Investor in Dissen angefragt erlaubt unter den Solarmodulen keine echte landwirtschaftliche Nutzung mehr. Das ist bei Agri-Photovoltaikanlagen anders. Foto: www.imago-images.de/Imago Mis up-down up-down Saubere Energie contra Naturschutz Was Lokalpolitiker zu Dissens Solarpark-Plänen sagen Von Dr. Stefanie Adomeit | 18.05.2023, 08:43 Uhr

Man merkte: In den vergangenen Monaten sind die Dissener Lokalpolitiker zu echten Energieexperten geworden. Im Stadtrat diskutierten sie am Montagabend so engagiert wie fachkundig über den richtigen Weg zur Nutzung erneuerbarer Energien in ihrer Stadt.