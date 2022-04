Neben etablierten Bands und Musikern soll es auch für Neugierige viele Möglichkeiten geben, einmal in die Musik hineinzuschnuppern. Angesprochen sind alle Altersgruppen und Nationalitäten. Die Idee ist es, voneinander zu lernen und Neues zu entdecken. So gibt es während des Wochenendes viele Mitmachaktionen.

Besonders die junge Generation soll angesprochen werden. Der Osnabrücker Musiker Jerome Morris (Morris Minor) gibt beispielsweise am Samstagnachmittag ein Konzert für Kinder im Grundschulalter, das sehr schnell zu einem Konzert mit Kindern wird. Am Sonntag können Kinder unter der Anleitung von Werner Abendroth ihre eigenen Instrumente bauen.

Ganz besonders interessant dürfte auch das Rap-Projekt für Jugendliche mit dem Bielefelder Musiker Patrick von Bortkewitsch werden. Die Jugendlichen treffen sich einige Male vor dem Festival mit dem Musiker und werden ihren eigenen Song dichten, üben und dann am Samstag auf der Bühne präsentieren. Die jungen Trommler der Gruppe „Green Beats“ aus Hagen wollen am Sonntag nicht nur ihre Altersgenossen begeistern. Geplant ist ferner ein Konzert mit den vier jungen Blechbläsern aus Dissen, die bei dem Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ den ersten Platz gemacht haben. Dass die jungen Leute viel über das Internet kommunizieren, ist bekannt und wird auch im Vorfeld des Festivals genutzt.

So haben Jugendliche aus Dissen über den Facebook-Auftritt des Vereins einen Aufruf an Gleichaltrige gestartet, um sich aktiv an dem Festival zu beteiligen.

Weitere Höhepunkte des Wochenendes sind die Konzerte der 50-köpfigen Bläserphilharmonie/Jugendblasorchester aus der befreundeten Gemeinde Thum im Erzgebirge, die am Freitag- und Samstagabend auftreten.

Für viele Besucher wird das Konzert von Ismail Türker aus Osnabrück ein sehr interessantes Erlebnis. Er spielt das türkische Lauteninstrument Saz, das vielen Besuchern noch nicht so bekannt sein dürfte. Er tritt zusammen mit einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen auf. Den farbenfrohen Abschluss am Samstagabend bildet ein Konzert von Opus-Arte-Opera aus Borgholzhausen.