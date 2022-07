„Die schönsten Bilder entstehen ohne Vorgabe“, erklärte Kunstlehrer Sergej Botschmanowski, der die 4. und 5. sowie die 8. und 9. Klasse unterrichtet. Mathieu malte den Eiffelturm, obwohl er noch nie in Paris war. Und einen Delfin, der ihn an seine Delfintherapie erinnert.

Alicia wählte den spanischen Strand, an dem sie ihre Ferien verbrachte. Beeindruckend sind die Pusteblumen, die ein hyperaktives Kind malte – mit einer Technik, die viel Geduld erfordert.

„Uns liegen die Stärken der Kinder am Herzen“, so Veronika Siebenand-Albers, Leiterin der Tagesbildungsstätte mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, „wir haben sehr kleine Klassen und unterrichten Fächer wie an jeder anderen Schule – von Deutsch bis Mathe. Ach ja, und Kunst“, schmunzelte sie.

Mit dem Erlös ihrer Bilder möchten die Kinder ihre Skifreizeit finanzieren, die für sie ein Stück Normalität, Selbstbewusstsein und Spaß bedeutet. Sie ist aber sehr teuer, da die Kinder eine intensive Betreuung brauchen.

Zu bewundern und zu ersteigern sind die Bilder im KuK-Haus am Krümpel noch am Samstag, 21. Januar, und Sonntag, 22. Januar, jeweils von 14 bis 18 Uhr. An den Sonntagen bieten die Eltern der Kinder Kaffee und Kuchen an, auch dieser Erlös geht an die Schüler. Der Eintritt ist frei.