Eine Fahrerin leicht verletzt Zusammenstoß zweier Autos beim Abbiegen auf die A33 in Dissen Von Arlena Janning | 25.03.2022, 12:09 Uhr

Am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr ereignete sich auf dem Niedersachsenring in Dissen ein Verkehrsunfall, bei dem eine 23-jährige Frau aus Gescher in Nordrhein-Westfalen leicht verletzt wurde.