100.000 Euro Sachschaden Unfall nahe Dissen: Auto kollidiert mit Hauswand – drei Verletzte Von Nina Kallmeier | 25.02.2023, 10:46 Uhr

Auf der ehemaligen B68 in Richtung Dissen ist es am Freitagnachmittag zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen gekommen. Dabei ist das Auto einer Dissenerin in ein Wohnhaus gefahren.