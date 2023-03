Bei einem Unfall an der A33-Auffahrt in Dissen/Bad Rothenfelde wurden drei Personen leicht verletzt. Symbolfoto: dpa/Carsten Rehder up-down up-down Drei Verletzte Unfall blockiert A33-Auffahrt in Dissen/Bad Rothenfelde Von Anke Schneider | 22.03.2023, 16:06 Uhr

Am Mittwochmittag hat es an der Auffahrt zur A33 in Dissen/Bad Rothenfelde einen Unfall gegeben. Drei Personen wurden dabei verletzt.