Wie die Polizei mitteilt, war ein Lkw-Fahrer gegen 15.20 Uhr auf der A33 in Richtung Bielefeld unterwegs. In Höhe der Ausfahrt Dissen/Bad Rothenfelde habe er ein Auto überholen wollen. Der Laster touchierte den Wagen dabei seitlich. Die Fahrerin wurde dadurch mit ihrem Auto in die Leitplanke gestoßen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hat sich die Autofahrerin nur leicht verletzt. Die Autobahn musste nicht gesperrt werden. Der Verkehr wird aktuell an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Diese Meldung wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.