Mehr Motorradunfälle in Schleswig-Holstein Foto: Carsten Rehder up-down up-down 100.000 Euro Sachschaden Unfall nahe Dissen: Auto kollidiert mit Hauswand – drei Verletzte Von Nina Kallmeier | 25.02.2023, 10:46 Uhr | Update vor 39 Min.

Auf der ehemaligen B68 in Richtung Dissen ist es am Freitagnachmittag zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen gekommen. Dabei ist das Auto einer Dissenerin in ein Wohnhaus gefahren.