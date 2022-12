Die Polizei sucht Zeugen für einen Überfall auf ein Eisenwarengeschäft in Dissen Symbolfoto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand up-down up-down Täter waren zu zweit Überfall auf ein Eisenwarengeschäft in Dissen Von Anke Schneider | 12.12.2022, 18:11 Uhr

Zwei Männer haben am Samstag gegen 13.35 Uhr ein Eisenwarengeschäft an der Osnabrücker Straße in Dissen betreten. Im Laden lenkte ein Täter den Verkäufer ab, der andere Täter öffnete gewaltsam eine Schublade und griff in die Kasse.