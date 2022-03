Weil sie in Dissen getankt hatte ohne zu bezahlen, ist eine Frau nun zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. FOTO: dpa/Franziska Kraufmann Richter: Schneise der Verwüstung Tankbetrug in Dissen nur Spitze des Eisbergs Von Heiko Kluge | 01.12.2020, 10:57 Uhr

Sechs Monate Bewährungsstrafe wegen eines unbezahlten Tankvorgangs in Dissen? Nein, eine 45-Jährige hat sich deutlich mehr zu Schulden kommen lassen. Der Richter am Amtsgericht in Bad Iburg sprach sogar von einer "Schneide der Verwüstung".