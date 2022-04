Bis November sind es noch vier Monate hin, „aber wir brauchen diese lange Anlaufzeit“, begründet die Palliative-Care-Fachkraft Ingrid Stolte aus Borgholzhausen, warum sie den Beginn des Kurses schon jetzt publik macht. Die Expertin gehört zur Hospizgruppe Borgholzhausen, die in Sachen Fort- und Weiterbildung seit 2011 mit der niedersächsischen Gruppe zusammenarbeitet. „Menschen brauchen Zeit, sich mit einer möglichen Tätigkeit als Hospizmitarbeiter auseinanderzusetzen“, sagt sie. Schließlich kommen die Ehrenamtlichen in ihrer Tätigkeit dem Tod ganz nah – obwohl es eher in der Natur des Menschen von heute liegt, einen großen Bogen um dieses Ereignis zu machen, solange es eben geht.