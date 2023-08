Team SF Racing erfolgreich Stoppelfeldrennen in Aschen: Doppelsieg für Ewgeni Finkbeiner Von Petra Ropers | 15.08.2023, 17:19 Uhr Mit der Startnummer 85 auf Verfolgungsjagd: Veit Bielmeier holte in Aschen den Franz-Pickel-Pokal. Foto: Petra Ropers up-down up-down

Am Samstag regenbedingter Abbruch, am Sonntag die spannungsgeladene Fortsetzung: Das Stoppelfeldrennen in Aschen bot Fahrern wie Fans ein Wechselbad der Gefühle. Taktik, fahrerisches Geschick und Durchhaltevermögen auf anspruchsvoller Fahrbahn waren an beiden Renntagen gefragt.