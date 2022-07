Nach den Unfällen geht es beim Stoppelfeldrennen nun mit einigen Änderungen für die Fahrer auf die Strecke. FOTO: Petra Ropers up-down up-down Rennfieber mit verschärftem Reglement Stoppelfeldrennen in Aschen am 13. und 14. August Von Petra Ropers | 29.07.2022, 15:07 Uhr

In Aschen grassiert wieder das Rennfieber: Zum 40. Mal lädt die „Gruppe 6“ am Samstag und Sonntag, 13. und 14. August, zum Stoppelfeldrennen ein. Dabei wurden die Sicherheitsvorkehrungen nach den Unfällen in 2018 und 2019 noch weiter verschärft.