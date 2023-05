Der brennende Lkw-Auflieger wurde von der Feuerwehr gelöscht. Foto: NWM-TV up-down up-down VfL-Fans standen im Stau Lkw gerät auf A33 bei Dissen in Brand – Fahrtrichtung Bielefeld mehrere Stunden gesperrt Von Hannah Baumann | 08.05.2023, 17:40 Uhr

Auf der A33 in der Abfahrt Dissen-Süd ist am Montagnachmittag ein mit Rindenmulch beladener Lkw-Auflieger in Brand geraten. Die Fahrbahn in Richtung Bielefeld musste mehrere Stunden gesperrt werden - das betraf am frühen Abend auch zahlreiche Fans des VfL Osnabrück.