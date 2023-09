Die Hermann-Freye-Gesamtschule in Dissen ist die einzige Integrierte Gesamtschule im Osnabrücker Südkreis und gehört zu den 65 Zukunftsschulen in Niedersachsen, die neue pädagogische Wege gehen, um den Bereich Schule weiterzuentwickeln. In Dissen geht es um das Miteinander, gemeinsames und soziales Lernen mit Rücksicht auf die individuellen Bedürfnisse und selbstständiges Arbeiten. Insgesamt sollen die Schüler stark und gut vorbereitet von der Schule in die Ausbildung und ins Studium entlassen werden, wo ihnen genau diese Fähigkeiten das Leben erleichtern werden.

Zweite Schule mit der Option aufs Abitur

Außer dem Gymnasium Bad Iburg ist sie jetzt die einzige Schule in den Südkreis-Gemeinden, in der das Abitur absolviert werden kann. Schon bald nach der Gründung der Schule im Jahr 2017 hatte die Stadt Dissen eine Oberstufe beantragt, die das Land im Januar 2023 dann auch genehmigte. Mithilfe aller zuständigen Stellen entstanden die neuen Klassenräume in bestens ausgestatteten Containern als Zwischenlösung, aber der Schulausbau für die Oberstufe ist bereits in Planung. Bis dahin könnten sie mit der Containerlösung leben, sind sich die Oberstufenschüler und die Lehrkräfte einig, nachdem sie die ersten Wochen hier gearbeitet haben.

Oberstufenkoordinator Matthias Grewe, die Klassensprecherinnen Elisa Knopp und Anne Dolibog und Schulleiter Jan Wessels (von links) sind begeistert von den neuen Möglichkeiten an ihrer Schule. Foto: Susanne Pohlmann

Das Konzept der Gesamtschule setzt sich in der Oberstufe fort. Die ersten Elftklässler befinden sich in der sogenannten Einführungsphase, die dazu dient, das selbstständige Arbeiten weiter zu erlernen und die eigenen Stärken und Schwächen zu entdecken. Mit der persönlichen Lernzeit (PerLe) lernen die Schüler täglich in 80-Minuten-Blöcken nach eigener Entscheidung.

Extra-Lernzeit in der Schule

Hierfür können Schwerpunkte gesetzt werden, um beispielsweise gezielt Defizite aufzuarbeiten. Dabei helfen sich die Schüler gegenseitig, aber es stehen auch jederzeit ansprechbare Lehrkräfte bereit, um die Schüler zu begleiten. Anne Dolibog, eine der Klassensprecherinnen des ersten Oberstufenjahrgangs, sagt:

„Das klappt schon sehr gut, denn in den vorherigen Klassen war die PerLe die Zeit, in denen wir die Hausaufgaben gemacht haben. Heute ist das eine Extra-Lernzeit und die Hausaufgaben machen wir tatsächlich zuhause. So lernt man, wie man selbst Verantwortung übernimmt.“

Das sieht Klassensprecherin Elisa Knopp ähnlich: „Ich mag das selbstständige Arbeiten und dass man sich gegenseitig unterstützen kann. Es ist einfach besser, wenn man selbst die Schwerpunkte setzen kann.“

Der kommissarische Oberstufenkoordinator Matthias Grewe bestätigt die ersten Erfahrungen: „Wir hatten uns erst Sorgen gemacht, aber schon nach kurzer Zeit kann man sehen, wie gut das funktioniert.“ Und Schulleiter Jan Wessels betont: „Das Lernen miteinander und die gegenseitige Unterstützung kollidieren nicht mit den Lehrplänen.“ Denn auch die zukünftigen Dissener Abiturienten müssen die geforderten Lerninhalte bei ihrem Abschluss in Klasse 13 beherrschen.

Eine von drei Schulen in Niedersachsen

Nur drei Schulen in Niedersachsen arbeiten nach diesem besonderen Konzept, das es auch neuen Schülern, die von anderen Schulen überwechseln, leichter machen soll, sich zurechtzufinden, weil Integration und Miteinander im Fokus stehen. Die Lernkultur, die auf Neugierde und Entdecken baut, soll daher in der neuen Oberstufe der Schlüssel zum Erfolg der Schüler werden.

Nida Özkan und Sila Tastekin nutzen die moderne Technik in den Oberstufen-Räumen. Foto: Matthias Grewe

So sind Praktika und Auslandsaufenthalte feste Bestandteile des Angebots, um die Schüler in ihrer Orientierung für ihre ganz eigenen Zukunftspläne zu unterstützen. Und vielleicht auch dank des innovativen Konzepts kann Schulleiter Jan Wessels sich freuen, bei den Lehrkräften personell gut aufgestellt zu sein, während viele andere Schulen in diesem Bereich Probleme haben.