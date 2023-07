Valentino Tiede und Halit Özdemir beim Trainings-Kampf in der Kampfschule Dissen. Foto: Nico Marsänger up-down up-down Ausnahmekönner in Taekwondo Wie Kevin Freiberg aus Dissen seine Kämpfer für die Weltmeisterschaft vorbereitet Von Nico Marsänger | 14.07.2023, 11:55 Uhr

Seit Anfang des Jahres bietet Kevin Freiberg Kampfsport in Dissen an. Mit Erfolg, wie es scheint. Schon im Herbst schickt er die ersten seiner Schüler zur Weltmeisterschaft. Disziplin und Training stehen für ihn an erster Stelle, doch wie bereitet er seine Schüler für die großen Turniere vor?