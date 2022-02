Dietrich Haß in seiner Werkstatt in Dissen. Noch denkt er nicht ans Aufhören. FOTO: Bettina Klimek Werkstatt gibt es seit 70 Jahren Schuhmacher Dietrich Haß - Der letzte seiner Zunft in Dissen? Von Bettina Klimek | 22.02.2022, 08:36 Uhr

Seit über 70 Jahren ist der Name „Haß“ in Dissen untrennbar mit dem Schuhmacherhandwerk verbunden. Ewald Haß war von 1946 bis 1989 „der Schuster“ in Dissen. Jetzt ist das sein Sohn Dietrich. Wie lange bleibt die Tradition erhalten?