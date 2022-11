Hashtags auf der Straße: Keine „Schmierereien“ auf der Straße, sondern ein Aufruf zum Aktionstag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Foto: Jutta Spiering up-down up-down Hashtags auf der Straße Graffiti in Dissen, Bad Rothenfelde und Hilter - Was soll das? Von Petra Ropers | 21.11.2022, 12:26 Uhr

Sie wirken auf den ersten Blick wie ärgerliche Schmierereien. „#Schau hin!“ und „#Sag’s laut!“ steht in dieser Woche in leuchtender Farbe vor Kitas, Schulen und Rathäusern, auf Straßen und Plätzen in Bad Rothenfelde, Dissen und Hilter. Was hat es mit den Hashtags auf sich?