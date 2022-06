Ein Krankenwagen auf dem Weg zu einem Einsatz. FOTO: dpa/Jens Büttner (Symbolbild) Rettungshubschrauber im Anflug Radfahrer bei Unfall in Dissen schwer verletzt Von Raphael Steffen | 20.06.2022, 17:26 Uhr

Am Montag hat sich am Kreisel Niedersachsenring/Bahnhofstraße in Dissen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Mindestens eine Person soll schwer verletzt worden sein.