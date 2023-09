Die Dissenerin hatte über Ebay-Kleinanzeigen eine Anzeige aufgegeben, dass sie eine Putzfee für ihr Einfamilienhaus sucht. Es meldete sich eine Frau, die sich mit dem Namen „Marija“ vorstellte. Man verabredete einen Termin zum Probeputzen. „Die Frau sagte beim Erstkontakt, sie komme aus Dissen, fragte jedoch kurz vor dem Treffen nach der Postleitzahl“, erzählt die 68-Jährige.

„ Das hätte mich stutzig machen müssen!“ 68-jähriges Diebstahls-Opfer

Wie verabredet erschien die Frau am vereinbarten Tag, allerdings etwas zu spät. „Sie sagte, ihre Tochter sei krank und deswegen trage sie auch einen Mundschutz“, so die Dissenerin weiter. Die Frau sei auffallend freundlich gewesen, habe Komplimente gemacht und habe gut mit den Hunden umgehen können. Schließlich habe sie im ersten Obergeschoss zu putzen begonnen.

Goldkette der Mutter

Die Seniorin begab sich ab und zu in die erste Etage, um nach dem Rechten zu sehen. Als sie das dritte Mal nach oben gekommen sei, sei die Frau weg gewesen – und der gesamte Schmuck aus dem Schlafzimmer ebenfalls. „Darunter eine lange Goldkette meiner Mutter und das tut mir besonders weh“, so die Dissenerin. Der Schmuck habe insgesamt einen Wert von 14.000 Euro gehabt.

Die Frau, die angeblich aus Dissen kam, sei etwa 22 Jahre alt gewesen und habe akzentfrei Hochdeutsch gesprochen, so ein Sprecher der Polizei. Sie hatte ein rundes Gesicht, schwarze Haare, war etwas mollig und sei um die 1,60 Meter groß gewesen. Sie trug ein Piercing zwischen Oberlippe und Nasenflügel und habe ungepflegte Fingernägel gehabt. Bekleidet war die Frau mit einer schwarzen Leggins und einem schwarzen Shirt mit goldenem Aufdruck in Form eines Mandalas.

Die Polizei teilt mit, dass der Diebstahl durch eine falsche Putzfrau der erste seiner Art im Osnabrücker Raum gewesen sei. Was nicht bedeute, dass es mehrere Geschädigte geben könnte oder noch geben werde. „Wer eine ähnliche Erfahrung gemacht hat, sollte sich bei der Polizei melden“, so ein Sprecher der Polizei Osnabrück. Hinweise zum aktuellen Fall nimmt die Polizei in Dissen unter Telefon 05421/931280 entgegen.