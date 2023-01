Die Polizei in Dissen sucht einen Mann, der in einem Drogeriemarkt Waren im Wert von 1500 Euro gestohlen haben soll. Symbolfoto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand up-down up-down Wer kennt diesen Mann? Polizei in Dissen veröffentlicht das Foto eines Ladendiebs Von Anke Schneider | 05.01.2023, 14:32 Uhr

Die Polizei in Dissen sucht einen Mann, der im November in Dissen Kosmetikartikel im Wert von rund 1500 Euro aus einem Drogeriemarkt an der Dieckmannstraße gestohlen hat. Nun veröffentlichen die Fahnder ein Foto des mutmaßlichen Täters.