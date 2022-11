Warum Rohstoffe Tausende Kilometer weit übers Meer schippern? Kerngesunde Pflanzen gibt es auch in unserer Region. Sascha-Potthoff-Wenner will sie nutzen. Foto: Philipp Hülsmann up-down up-down Verpackungsstudium in Osnabrück, Nachhaltiges aus Versmold Birkensaft und Holunderkernöl: Wie ein 33-Jähriger Kosmetik regional machen will Von Dr. Stefanie Adomeit | 17.11.2022, 09:00 Uhr

Aloe Vera aus Australien, Granatapfel aus dem Iran: Was heute als Superfood oder Beauty-Booster gilt, ist oft alles andere als nachhaltig. Dabei wächst auch in unseren Breiten vieles, was der Haut guttut, meint Sascha Potthoff-Wenner. Er stellt in Versmold Kosmetik aus möglichst regionalen Rohstoffen her.