Produzieren, wohnen, ausbilden: Niklas Stumpe hat für das Homann-Quartier ein Nutzungskonzept entwickelt. Foto: Stefanie Adomeit up-down up-down Start-Ups, Schule, Wohnen und Leben Diese Pläne hat Niklas Stumpe für die Homann-Fläche in seinem Heimatort Dissen Von Dr. Stefanie Adomeit | 25.06.2023, 13:00 Uhr

Für Niklas Stumpe stand schon im Architektur-Studium fest: In meiner Master-Arbeit will ich eine Nutzung für das verlassene Homann-Gelände in Dissen entwickeln. Es geht um 13 Hektar in bester Innenstadtlage und damit um viel Platz für eine nachhaltige Entwicklung von Stumpes Heimatstadt.