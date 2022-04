In welchem Zustand sind diese Linden? Müssen sie tatsächlich der Motorsäge zum Opfer fallen, oder können sie erhalten bleiben? Die Verwaltung ist dieser Frage sehr genau auf den Grund gegangen und hat jeden einzelnen Baum gutachterlich bewerten lassen.

Das Ergebnis lag dem Ausschuss jetzt als eine rund 70-seitige Vorlage vor; eine Fleißarbeit, die Anerkennung fand.

Die Experten kommen demnach zu dem Schluss, dass ein Baum eine Bestandsprognose von nur fünf bis zehn Jahren hat, die übrigen müssten aufgrund abnehmender Vitalität und einer Vielzahl von Stammkopfeinfaulungen in etwa zehn Jahren gefällt werden, wenn keine Veränderungen im unmittelbaren Umfeld der Bäume erfolgen. So das Gutachten. Vor diesem Hintergrund hatte die Dissener Verwaltung vorgeschlagen, alle vorhandenen Linden zu fällen und Neuanpflanzungen im Abstand von rund 40 Metern zu wählen.

Allein für den Bau des Fuß- und Radweges entstehen Kosten von rund 220000 Euro, hinzu kommt ein kleiner Betrag für den Grunderwerb der Flächen. Die Sanierungskosten für die Kanäle sollen sich auf rund 60000 Euro belaufen.

Einhellig sprach sich der Ausschuss dafür aus, diese Beträge in den Dissener Haushalt für das Jahr 2012 einzuplanen. Die Bauarbeiten sind für das erste Halbjahr des kommenden Jahres vorgesehen, während der Kreisel am Bahnhof in der zweiten Hälfte des Jahres 2012 gebaut werden soll.

Ursprünglich hatten Polizei und Straßenverkehrsbehörde neben dem geplanten Fuß- und Radweg an der Südseite der Bahnhofstraße auch einen an der gegenüberliegenden Straßenseite gefordert. Davon wichen die Behörden letztlich aber wieder ab, weil eine „ordnungsgemäße Anbindung aus der Richtung Innenstadt gegeben ist“.