Die Arbeiten finden in zwei aufeinander folgenden Nächten von Mittwoch, 20. September, auf Donnerstag, 21. September, sowie in der darauffolgenden Nacht von Donnerstag auf Freitag jeweils zwischen 19 Uhr am Abend und 5 Uhr morgens statt, teilt die Autobahn Westfalen mit.

Verkehrsteilnehmer Richtung Bielefeld fahren in der Anschlussstelle Dissen/Bad Rothenfelde ab und folgen der U90. Reisende Richtung Osnabrück nehmen die Ausfahrt Dissen-Süd und werden über die U81 geführt.

Im Halbjahresrhythmus steht in den Tunneln der Autobahn Westfalen die routinemäßige Überprüfung der Betriebs- und Verkehrstechnik sowie der sicherheitstechnischen Einrichtung an. Dazu zählen beispielsweise die Brandmelde- und Videoanlage, die Brandfrüherkennung, die Notrufstationen und die Beleuchtung.