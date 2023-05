Die Polizei sucht in Dissen nach einem Messer. Archivfoto: Michael Gründel up-down up-down Suchaktion in der Innenstadt Nach Messerattacke: Polizei sucht in Dissen nach der Tatwaffe Von Anke Schneider | 31.05.2023, 09:13 Uhr

In der Dissener Innenstadt findet am heutigen Mittwoch ab 9 Uhr eine größere Suchaktion der Polizei statt. Gesucht wird das Messer, mit dem ein Mann am Pfingstwochenende zu auf einen 25-Jährigen eingestochen hat.