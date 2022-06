Eine echte Blues-Legende holten die Stadtfestorganisatoren auf die Dissener Bühne: Louisiana Red hat auch mit 79 Jahren noch den Blues im Blut. FOTO: Petra Ropers up-down up-down Musiklegenden und Nachwuchstalente Dissener feierten drei Tage lang den Ausnahmezustand Von Petra Ropers | 11.09.2011, 16:29 Uhr

Drei Tage lang herrschte Ausnahmezustand in Das 16. Stadtfest „Dissen skurril“ sorgte mit Talk unter Palmen, Live-Musik unter freiem Himmel und vielen Mitmachaktionen für Partystimmung in der Innenstadt. Hochkarätige Bands lockten in den Abendstunden auf den Rathausplatz. Zwischen Karlsplatz und Kreisel lud die „bunte Meile“ zum anregenden Bummel ein.