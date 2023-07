Das Frank Muschalle Trio kennt sich im Jazzclub Dissen aus, hier der Auftritt im Jahr 2021. Mit dabei auch Stephan Holstein an der Klarinette und am Saxofon. Archivfoto: Rolf Habben up-down up-down Mit Frank Muschalle Trio Zum 25. Mal: Vielseitiges Jazz-Festival im historischen Bahnhof in Dissen Von Nico Marsänger | 12.07.2023, 08:51 Uhr

Zwei Tage Jazz-Musik gibt es beim Sparkassen-Jazz-Festival am 28. und 29. Juli in Dissen. Die Traditionsveranstaltung geht in die 25. Runde und begrüßt Jazz-Musiker aus ganz Deutschland. Die Organisatoren verraten, welche Acts Besucher dieses Jahr nicht verpassen sollten.