Am Dienstag gegen 17.50 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Versmolder Straße alarmiert. Ein 55-jähriger Mann aus Versmold hatte die A33 in Fahrtrichtung Bielefeld befahren und an der Anschlussstelle Dissen-Süd verlassen, teilt die Polizei mit.

Der Fahrer eines VW Golfs wollte nach links auf die Versmolder Straße in Richtung Dissen einbiegen. Zeitgleich näherte sich von links der Fahrer eines Motorrads, der auf der Versmolder Straße in Richtung Bockhorst fuhr. Im Kreuzungsbereich prallten Auto und Motorrad zusammen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Jede Hilfe kam zu spät

Der Motorradfahrer, ein 57-jähriger Mann aus Versmold, wurde durch die Luft geschleudert und schlug auf der Fahrbahn auf. Trotz umgehend eingeleiteter Erstversorgung und Behandlung durch einen Notarzt, verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Der eingesetzte Rettungshubschrauber wurde nicht mehr benötigt. Der Autofahrer erlitt einen Schock.

An der Unfallstelle gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h, erklärt die Polizei. Augenzeugen hätten berichtet, dass das Motorrad die zulässige Höchstgeschwindigkeit vor dem Unfall möglicherweise überschritten hatte. Die Polizei Dissen wurde bei der detaillierten Suche nach Unfallspuren und ihrer Sicherung vom Zentralen Verkehrsunfalldienst aus Osnabrück unterstützt.

Die Feuerwehr Dissen leuchtete den Unfallort ab Einbruch der Dunkelheit aus. Nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden beide Unfallfahrzeuge beschlagnahmt und abgeschleppt. Zudem soll ein Unfallgutachter eingeschaltet werden. Für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten blieb die Versmolder Straße bis etwa 22.40 Uhr voll gesperrt.