Mitreden und mitgestalten Beim „Treffpunkt Vielfalt“ in Dissen Von Petra Ropers | 17.10.2023, 11:43 Uhr Freuen sich auf Bürger, die mitreden wollen: Margret Dieckmann-Nardmann, Pfarreiengemeinschaft, Integrationsmanager Moqem Omari sowie Sonwil Ankünlü und Suna Özsahin, Ditib-Gemeinde (von links). Foto: Petra Ropers up-down up-down

Was läuft gut in Dissen? Was fehlt? Und wie lässt sich das Gemeinschaftsgefühl weiter stärken? Beim „Treffpunkt Vielfalt“ sind die Bürger eingeladen, über diese Fragen ins Gespräch zu kommen – an acht Terminen zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten, damit möglichst jeder teilnehmen kann.